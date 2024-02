Scriiipt, le site de la culture ludique et des jeux de rôle

Scriiipt est un site empli d’infos sur le jeu de rôle (JdR) et sur le fantastique. Toutes les cultures de l’imaginaire nous intéressent et c’est ainsi que vous trouverez chez nous également avec des actualité ludiques, des liens divers et variés, des sources d’inspirations, du background et des aides de jeu.